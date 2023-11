Instagram negli ultimi tempi ha introdotto un paio di straordinarie novità che hanno reso contenti e soddisfatti la maggior parte degli utenti.

Gli aggiornamenti in casa Meta non finiscono mai, e come WhatsApp, anche Instagram viene spesso sottoposto a cambiamenti che coinvolgono diverse funzionalità dell’applicazione.

Nei giorni scorsi infatti si è tanto parlato della nuova funzione disponibile sull’app, ovvero la possibilità di postare Reel e contenuti multimediali visibili soltanto agli amici stretti. Dopo le storie anche per i post sarà possibile selezionare una lista di utenti prescelti ai quali il contenuto sarà visibile. Anche in questo caso sarà possibile modificare la lista a proprio piacimento in qualsiasi momento.

Instagram, scopri le nuove funzioni basate sull’intelligenza artificiale

Ma le novità non finiscono certo qui. Anche Instagram si prepara ad abbracciare l’intelligenza artificiale per fornire dei servizi ai propri utenti.

In particolare i servizi di cui si parla riguardano gli sticker e i video che sono presenti sull’applicazione.

Per quanto riguarda gli sticker già da qualche giorno è possibile, grazie all’AI Segment Anything, creare degli adesivi a partire da foto e video. Si tratta di un sistema originale e divertente per personalizzare quanto più possibile gli sticker da aggiungere alle proprie storie e ai propri post.

Il secondo aggiornamento riguarda invece le modifiche che si potranno apportare direttamente da Instagram ai video da inserire nei Reels e le integrazioni che avranno alcuni strumenti come il VoceOver che verrà implementato con 10 nuove voci in lingua inglese.

Questi aggiornamenti saranno disponibili nelle prossime settimane.