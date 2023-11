Netflix, è tornata la serie TV più attesa ed è PRIMA in classifica

Era ormai un po’ di tempo che si parlava di un arrivo eccellente su Netflix proprio per questo mese di novembre. Gli utenti non stavano più nella pelle e non aspettavano altro che ricevere nuove informazioni su quando sarebbe arrivata la serie che aveva visto protagonisti con le stagioni precedenti Spadino ed Aureliano, quest’ultimo interpretato da Alessandro Borghi, che ha trovato la morte nell’ultimo episodio di Suburra.

Ora c’è un cambio di nome e di personaggi, ma tutto pronto a continuare ciò che era stato lasciato in sospeso durante l’ultima stagione. Suburraeterna è arrivato su Netflix come nuova serie TV ed infatti gli utenti non troveranno, aprendo Suburra, una terza stagione. Bisognerà cercare questa nuova denominazione.

Suburraeterna è la grande novità, Netflix accoglie il sequel dello show più atteso

Attualmente non ci sono dubbi, il primo posto è occupato stabilmente proprio da questa novità, che infatti sta riscuotendo un gran successo. Gli eventi che si vedranno fin dalla prima puntata faranno piombare gli spettatori nel bel mezzo di una nuova faida. Spadino questa volta sarà costretto a tornare sui suoi passi per capire cosa sta succedendo, pur avendo trovato a Berlino la sua nuova vita.

Tutto andrà avanti tra feroci sparatorie e a colpi di collusione della politica e del clero locale. Ciò rispecchierà alla grande la realtà, facendo trovare agli utenti un motivo in più per guardare Suburraeterna. Basterà aprire Netflix e sbirciare all’interno della lista che riguarda la classifica delle serie TV: questa nuova serie sarà al primo posto in assoluto.