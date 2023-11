Può capitare che un dispositivo iPhone non funzioni come dovrebbe a causa del freddo. Sembra infatti che questi smartphone risentano particolarmente dei cambi di temperatura. In estate, come sappiamo, temperature molto alte possono far surriscaldare eccessivamente i nostri dispositivi. In questi casi la cosa migliore è mettere tutto in pausa, fermare qualsiasi tipo di attività e posizionare lo smartphone in un luogo fresco, fornendogli il tempo necessario per riprendersi ed evitare così che si spegni o che possa subire dei danni più gravi. Ma cosa accade in inverno? Con il calo delle temperature, i nostri smartphone vanno incontro ad una specie di congelamento che porta ad un consumo eccessivo di batteria. È quasi come se l’iPhone, a pari del corpo umano, consumi molta più energia del solito per evitare di “ibernarsi”.

Problemi alla batteria del vostro iPhone per il freddo

Questo processo, anche se serve al vostro iPhone per evitare problematiche legate al freddo può essere particolarmente fastidioso. Infatti, un eccesso di consumo di batteria potrebbe lasciarvi con il cellulare scarico nei momenti meno opportuni, mentre stiamo lavorando o quando siamo fuori casa e non abbiamo modo di ricaricarlo.

Per evitare questo malfunzionamento ci sono una serie di trucchi utili che ci permettono di risparmiare la batteria quando fa molto freddo. Questi trucchi sono molto semplici da mettere in pratica e facili da usare e aiuteranno sensibilmente tutti gli utenti. Il primo trucco utile è sicuramente quello di tenere il proprio smartphone in un luogo più caldo, così che il dispositivo non risenta troppo delle eccessive temperature basse. Attenzione però, non cercate di riscaldare il vostro iPhone con una fonte di calore esterna (ad esempio un phon) perché il processo potrebbe danneggiare il dispositivo. Bisogna piuttosto provare a tenere lo smartphone all’interno di una tasca, dove la temperatura sicuramente è più calda rispetto all’esterno. Inoltre, lì il dispositivo sarà al sicuro e non correrà il rischio di essere danneggiato. In assenza di una tasca, potremmo optare per tenerlo tra le nostre mani e provare a riscaldarlo in questo modo.

Un altro trucchetto molto utile è quello di tenere il dispositivo all’interno di una borsa quando si trova all’esterno oppure portarlo con sé tenendolo a contatto con i nostri indumenti riscaldando l’iPhone manualmente. In questo modo è possibile mantenere il vostro iPhone ad una temperatura non troppo bassa ed evitare così che ci sia un picco di consumi della batteria.