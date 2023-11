Il Black Friday è tradizionalmente un giorno dedicato agli sconti e alle promozioni, e Amazon è nota per offrire una varietà di offerte lampo, sconti istantanei e promozioni speciali durante questo periodo. Ricorda che le promo sono dunque spesso limitate nel tempo e possono esaurirsi rapidamente a causa della forte domanda. Se hai prodotti specifici che desideri acquistare, potrebbe essere una buona idea prepararti in anticipo, tenere traccia delle offerte tramite le notifiche.

Con più di una settimana di anticipo al fatidico giorno X potresti acquistare anche l’Echo Dot di quinta generazione ad un prezzo PAZZO. Vuoi sapere quanto pagheresti? 26,99€ e il costo iniziale era di ben 69,98€. Questo equivale ad uno sconto del 62% ed un ribasso di 42,99€. In più, con il dispositivo è in dotazione anche una lampadina intelligente Philips controllabile da remoto per regolare l’atmosfera della tua stanza.

L’Echo Dot per controllare ogni angolo di casa

Dotato del miglior audio di sempre, l’Echo Dot (5ª generazione) offre nitidezza con bassi profondi e un suono audace, ricco di sfumature in ogni angolo della stanza. Integrata, come assistente vocale, c’è Alexa. Qualsiasi cosa ti passi per la mente, lei saprà risponderti in un attimo. Previsioni meteo? Un timer per la torta nel forno? Una storiella perché ti annoi? Puoi dare libero sfogo ai tuoi pensieri. Impostando la sveglia e sfiorando il dispositivo, questa verrà posposta in automatico.

La tua voce potrà essere usata facilmente per controllare i dispositivi collegati compatibili. La tua casa assumerà una sfumatura futuristica in cui i pulsanti diverranno solo un optional. Avrai anche la possibilità di creare una routine, per avviare ciò di cui hai bisogno, quando ne hai bisogno in qualsiasi momento della giornata. Associando le casse all’Echo Dot o altri device con altoparlante potrai anche avere un sistema di diffusione musicale in tutta la tua abitazione.

L’Echo Dot è stato ideato per proteggere completamente la tua privacy: i tuoi dati saranno al sicuro. I microfoni possono essere disattivati attraverso il pulsante apposito quando lo si vuole. Oltre ad essere così tecnologico, l’Echo è anche sostenibile. Il suo imballaggio è proveniente da fonti riciclabili e il tessuto che lo ricopre è stato realizzato attraverso un materiale riciclato al 95%. Anche la plastica è al 55% riciclata. Una perfetta rappresentazione della simbiosi di utilità, tecnologia ed ecologia in un solo dispositivo dal costo incredibilmente basso. Dobbiamo darvi altri motivi per acquistarlo? Diremmo che basta.