Ecco un riassunto delle recenti aggiornamenti alle offerte di rete fissa di WINDTRE, riservate ai clienti mobile che attivano in convergenza una linea fissa:

MIA Super Fibra con Copertura FTTH:

– Prezzi a partire da 19,99 euro al mese dal 14 novembre.

– Questa offerta è disponibile per chi ha copertura FTTH (Fiber to the Home).

MIA Super Fibra & Netflix con Copertura FTTH:

– Prezzi personalizzati a partire da 30,90 euro al mese dal 14 novembre.

– Questa versione include l’abbonamento a Netflix.

MIA Super Fibra in Aree Bianche coperte da Open Fiber:

– Versione MIA per già clienti mobile: il costo di attivazione è di 19,99€ invece di 49,99€ dal 14 novembre.

– non è più disponibile il servizio Naviga Subito per le nuove attivazioni.

Clausola ISTAT sull’adeguamento dei prezzi:

– Da metà novembre 2022, la clausola ISTAT è stata inserita sulle nuove attivazioni delle offerte WINDTRE, relativa all’adeguamento dei prezzi in base all’inflazione.

Gli ulteriori vantaggi di Mia Super Fibra

Ma non sono solo offerte generiche quelle che ci propone WINDTRE.

Con le offerte della linea MIA Super Fibra, nello specifico, potrai godere dei seguenti vantaggi:

Internet Illimitato in Misto Fibra Rame FTTC: Accesso a una connessione internet senza limiti attraverso la tecnologia Misto Fibra Rame FTTC, che combina fibra ottica e cavo di rame per garantire una connessione stabile.

Chiamate a Consumo: Possibilità di effettuare chiamate con tariffazione in base all’utilizzo effettivo.

Modem in Vendita a Rate: Opportunità di acquistare un modem al costo di 5,99€ al mese per 48 mesi.

Giga Illimitati su un Massimo di 3 SIM sempre WINDTRE: Accesso a un numero illimitato di Giga su un massimo di 3 schede SIM WINDTRE.



Queste offerte mirano a fornire un pacchetto completo per le tue esigenze di connessione, chiamate e dati mobili, offrendo la flessibilità e la convenienza desiderate.

Questi aggiornamenti offrono ai clienti più opzioni e vantaggi, con tariffe competitive e servizi migliorati. È sempre consigliabile verificare i dettagli specifici dell’offerta e eventuali condizioni aggiuntive direttamente sul sito dell’operatore o contattando il servizio clienti (telefonando al 159, nel quale vi risponderà un assistente digitale) per assicurarsi di avere le informazioni più recenti e accurate.