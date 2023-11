Chi è che non ama guardare i film sul grande schermo del Cinema? Certo le poltrone non sono le più comode al mondo, ma se si potesse fare a casa propria? Basterebbe un proiettore e guarda caso Amazon, tra le proposte per il Black Friday, ne ha uno stupendo.

Il BenQ GV11 è un mini videoproiettore che può essere facilmente trasportato proprio grazie alle sue piccole dimensioni. Il suo angolo è regolabile di 135° e i video possono essere trasmessi su qualsiasi superficie, anche sul muro, sul soffitto o su di un telo all’esterno per un film sotto le stelle. Il proiettore è in mega promozione a 249,99 euro invece di 339,04 euro, scontato del 26%.

Caratteristiche proiettore mini BenQ

Il videoproiettore è dotato di altoparlanti integrati da 5 watt, con una qualità audio che va ad offrire un’esperienza audio migliorata, specialmente per quanto riguarda i bassi, a 270 gradi. La risoluzione di 480p e 200 lumen ANSI indicano che il dispositivo è progettato perdonare allo spettatore immagini nitide anche su uno schermo di dimensioni considerevoli.

Per quanto riguarda poi la proiezione, l’angolo può essere regolato fino a 135 gradi. La keystone verticale, inoltre, semplifica l’installazione e consente una maggiore flessibilità. La presenza di Android TV preinstallato, del Chromecast e dell’Air Play rendono il proiettore molto versatile nel proporre soluzioni di streaming wireless. I contenuti visibili, anche senza collegare altri strumenti, sono in questo modo moltissimi e l’intrattenimento è assicurato.

La connettività del BenQ GV11 prevede una porta HDMI 1.4 e il lettore multimediale USB-A. Cosa significa? Che il proiettore è adatto per essere utilizzato con diverse fonti, come computer, dispositivi USB e lettori multimediali. Se si ha intenzione di portarlo con sé durante un viaggio, la borsa andrà a dare una protezione in più per le cadute oltre che a renderlo ancor più maneggevole. Infine, tutte le caratteristiche elencate vanno a formare un dispositivo intelligente comodo e all’avanguardia, per vivere le sensazioni che solitamente viviamo al cinema, direttamente dal nostro letto o divano.

Attenzione: non è detto che Netflix funzioni a causa di alcune autorizzazioni richieste. I proiettori smart come il BenQ potrebbero infatti non essere supportati. Per questa informazione vi consigliamo di documentarvi online.