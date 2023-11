Il catalogo di Google Play Store si aggiorna costantemente per offrire all’utente le migliori applicazioni ad un prezzo scontato o persino rendendole scaricabili gratuitamente. Questo novembre i migliori giochi gratis per Android sono molteplici. C’è così tanta scelta che davvero è difficile fare una classifica. Per accontentare un po’ tutti, vi suggeriremo titoli che variano a seconda della tematica.

La lista già molto lunga si arricchisce con ad esempio Ace Racer, per gli amanti delle corse, Angri Birds Journey, Per gli amanti di questo classico ormai intramontabile e con Alchemy Stars, un gioco di combattimento sistematico.

Tre giochi gratis sul Play Store per Android

I nostri consigli di oggi si concentreranno su tre titoli in particolare che secondo noi non dovreste perdere. Tutti e tre sono scaricabili gratuitamente sul Play Store per dispositivi Android.

Ace Racer

Ace Racer butta un occhio ad altri giochi della categoria, donando al giocatore un’esperienza arcade in cui ci si potrà mettere al volante di tantissime auto da sogno. Sarà possibile attivare la modalità storia, in cui si diverrà un giovane pilota che vuole diventare campione della sua categoria, oppure si potrà anche optare per la modalità multiplayer.

Il gameplay si basa soprattutto sulle derapate in curva ad alta velocità. Dovremmo imparare a maneggiare con estrema destrezza la nostra auto per cercare di non uscire fuori pista. Quando non ci riusciremo, sistema di potenziamento ci consentirà di migliorare le prestazioni della nostra vettura.

Angry Birds Journey su Android

Altro gioco che sicuramente piacerà a chi ha passato l’adolescenza attaccato al proprio cellulare è Angry Birds Journey. Il classico torna sui nostri dispositivi Android con una rivisitazione della serie classica. Anche i protagonisti saranno leggermente diversi, ma lo scopo resterà lo stesso: inseguire i malvagi maialini verdi che hanno rubato le loro uova e ne vogliono fare una grandissima frittata.

La formula di gioco non è cambiata e si basa sul lanciare i protagonisti attraverso una fionda e distruggere poi le strutture dei nemici. La campagna è gigantesca, i livelli sono centinaia. Per arrivare alla fine bisognerà affrontare ogni stage è suddiviso in tre sezioni e usare con strategia i nostri lanci. Anche questa è disponibile gratuitamente. Lo ripetiamo perché non si sa mai, i prodotti gratis fanno sempre più gola.

Alchemy Stars

Alchemy Stars su Play Store per Android è un gioco studiato in ogni singolo aspetto. È stato realizzato dagli sviluppatori con tantissima attenzione ai dettagli e in maniera eccellente per offrire all’utente un’esperienza di gioco accattivante e divertente.

I protagonisti sono caratterizzati da un amatissimo stile anime. Essi girano all’interno di un universo fantasy ricco di insidie e per superare le avversità devono combattere seguendo l’ordine dei turni precisi. L’abilità nel giocatore starà nell’attuare la giusta strategia e nello scegliere quali abilità e incantesimi utilizzare all’interno dell’arena.