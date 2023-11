Gli smartphone sono i nostri fedeli compagni nella nostra quotidianità e sappiamo tutti quanto sia disagevole avere la batteria scarica. Con un trucco davvero semplice, ma efficace è possibile combattere questo problema della batteria che si scarica troppo velocemente.

Proprio non si può vivere senza i propri dispositivi elettronici, che sia per lavoro o per svago, e non sempre è possibile metterli in carica quando la batteria cala inesorabile. Per questo motivo è importante capire come riuscire a superare questa problematica e avere una batteria sempre carica a nostra disposizione.

Come avere lo smartphone sempre con la batteria carica

Per questo motivo è importante, e soprattutto funzionale, trovare un modo per avere smartphone in grado di sfruttare al massimo il proprio risparmio energetico. Con questo trucchetto avrete la possibilità di avere il vostro smartphone carico per tutto il giorno, così da non avere problemi di batteria mentre siete fuori casa. Si tratta di un processo davvero molto semplice, infatti, non costerà alcuno sforzo e non vi farà perdere tempo inutile. In poche parole, è una vera e propria fortuna per tutti gli utenti che utilizzano spesso i propri smartphone. Questo speciale trucchetto è stato svelato da un esperto del settore di telefonia che ha messo in evidenza come questa opzione così semplice ed utile sia sotto gli occhi di tutti, ma nessuno sa davvero qual è la sua funzione segreta per quanto riguarda il risparmio energetico della batteria del vostro smartphone.

Il trucco è riservato soprattutto agli utenti che sono in possesso di un iPhone o in generale di dispositivi Apple. Quindi se siete in possesso di un dispositivo dell’azienda della mela vi basterò seguire un paio di semplici passaggi per risolvere definitivamente i vostri problemi di batteria.

Il trucco per avere uno smartphone con una batteria dotata di una lunghissima durata è ridurre il punto di bianco. Per farlo basta entrare nelle “Impostazioni” del vostro dispositivo e cliccare prima su “Generali” e poi su “Accessibilità”. A questo punto bisognerà cliccare su “Regolazione Schermo” dove è possibile attivare l’opzione “Riduci il Punto di bianco”. In questo modo la luminosità dello schermo del vostro dispositivo sarà attenuata, ma vi permetterà di avere uno smartphone con una batteria molto più efficiente e duratura.