Gli appuntamenti con Prime Video sono sempre molto interessanti. Anche durante la sosta per le nazionali, con la pausa della Champions League, la piattaforma streaming è in grado di offrire a tutti i suoi clienti tanti contenuti con migliaia di titoli, tra film e serie tv sia nazionali che internazionali.

Prime Video, l’esclusiva della Champions a costo zero

La conferma dell’esclusiva della Champions League su Prime Video sino al 2027 rende la piattaforma streaming sempre più attrattiva per gli utenti. Ancora per i prossimi anni, il servizio continuerà ad offrire la migliore partita del mercoledì sera, con copertura prioritaria per le squadre italiane.

Gli utenti che anche durante questa stagione non vogliono perdersi gli appuntamenti di Prime Video possono contare su offerte commerciali molto vantaggiose, a partire dalla presenza di un mese di prova. I clienti possono accedere al servizio streaming a costo zero per un totale di trenta giorni con la disponibilità di tutte le esclusive della piattaforma.

Successivamente ai trenta giorni promozionali, i clienti potranno scegliere di confermare il loro piano su Prime Video con una spesa mensile dal valore di 4,99 euro oppure di 49,99 euro all’anno. Allo stesso tempo sarà anche possibile la disdetta del piano, completamente a costo zero e senza penali.

Come durante il recente passato, scegliendo un ticket per Prime Video gli utenti si assicureranno anche tutti i servizi extra e gratuiti di Amazon. Tra questi è bene citare le spedizioni rapide in un giorno, l’accesso ad un piano di archiviazione cloud e il servizio per l’ascolto di musica in streaming.