Come molti di voi sapranno, l’assistente IA integrato all’interno di Windows 11, Copilot, non è al momento disponibile all’interno di Windows 11 in Europa, una situazione probabilmente momentanea ma attualmente tale, ecco dunque perchè Microsoft forse per tutelare la competizione in corso con le altre aziende nel mondo IA, OpenAI in primis, ha deciso di applicare una strategia di marketing radicale.

Sostanzialmente ha proceduto non tanto a sbloccare Copilot in Europa, bensì ad offrire l’idea di un’esperienza tale anche agli utenti europei tramite un piccolo escamotage, ha infatti rinominato Bing Chat, il chatbot IA presente su Edge in Copilot per l’appunto.

Basta guardare

Come potete notare, aprendo il browser integrato in Windows, Edge, in alto a destra ora la chat ia si intitola Copilot con sottotitolo “con Bing Chat“, il che sottolinea la presenza dello stesso strumento semplicemente cambiato di nome.

Quello che bisogna capire è però che non si tratta del medesimo strumento integrato in Windows 11, bensì solo di un rebrand che serve e unificare tutti gli strumenti IA mossi da Microsoft in quella che è ovviamente una competizione all’interno della quale creare un’unica fazione unificata, consentirebbe a Microsoft di reggere meglio botta con le altre aziende coinvolte, cosa che invece non si avrebbe con la frammentazione.

Dunque se aveste pensato di avere anche voi finalmente Copilot li pronto all’uso purtroppo dovrete ricredervi, al momento non è ancora disponibile in Europa e non si sa ancora quando arriverà il supporto ufficiale, nel frattempo dovrete sfruttare quello presente all’interno di Edge ma “Con Bing Chat”.