Kena Mobile, cosa contiene la nuova offerta BOMBA da 5,99 EURO

I gestori virtuali sono diventati pian piano la prima scelta degli utenti in Italia e non solo. La loro grande attitudine nel proporre offerte con prezzi bassi e con moltissimi contenuti interni è diventata un biglietto da visita. Ovviamente ci sono diversi operatori che riescono ad avere la funzione di leader, e tra questi c’è di diritto anche il nome di Kena Mobile.

La famosa azienda è diventata ormai un punto di riferimento per chi vuole risparmiare, consentendo a chiunque di sottoscrivere una delle sue offerte senza distinzione. Recandosi infatti sul portale di Kena Mobile è possibile notare diverse opportunità, anche se la prima riesce ora come ora ad avere più risalto. Il merito è del prezzo di vendita che è particolarmente basso, soprattutto rispetto alle offerte equivalenti dei provider concorrenti.

Avere tutto per un prezzo che addirittura scende sotto i 6 € mensili risulterebbe follia in un’altra epoca, ma non oggi.

Kena Mobile, la nuova offerta da 5,99 € al mese offre il meglio con 100 giga

Kena Mobile sta continuando ad andare per la sua strada con offerte clamorose, tra le quali ce n’è una che ha rubato la scena a tutte le altre. Il merito è del prezzo mensile, così come dei contenuti.

La nuova TOP 100 include al suo interno minuti senza limiti verso tutti, 200 SMS verso tutti e 100 giga in 4G ogni mese. Il prezzo corrisponde a soli 5,99 € per sempre. Scegliendo la ricarica automatica inoltre tutti potranno avere una grande opportunità: avere 50 giga al mese in regalo da aggiungere alla promo.