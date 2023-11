WhatsApp, l'aggiornamento contiene questa GRANDISSIMA novità

Il 2023 è stato un crocevia importante per WhatsApp, rappresentando l’anno utile per un’ulteriore crescita. La celebre applicazione di messaggistica è infatti entrata a far parte di un vero e proprio turbinio di aggiornamenti che hanno contribuito a migliorarla.

Da tempo non si parla d’altro: WhatsApp continua a riportare nuovi update, per la felicità degli utenti. Proprio durante gli ultimi mesi più novità sono entrate a far parte della celebre piattaforma di messaggistica che ora infatti tiene a debita a distanza Telegram.

Tutti stanno imparando ad utilizzare le funzionalità che sono state introdotte, a partire dalla possibilità di inviare foto e video in HD, fino a quella che sta per arrivare con un ulteriore metodo di verifica per la sicurezza: WhatsApp infatti consentirà a tutti a breve di associare un indirizzo e-mail al proprio account, così da evitare che qualcuno possa rubarglielo. Un nuovo aggiornamento però avrebbe fatto la sua nuova entrata ufficiale, ovvero quello delle chat vocali.

Nei gruppi arrivano le chat vocali, su WhatsApp tutti potranno parlare insieme

La grande novità che è arrivata durante gli ultimi giorni su WhatsApp riguarda i gruppi. Questi, che vanno da un minimo di 32 persone, potranno ospitare le nuove chat vocali.

In alto a destra comparirà un’icona con una sorta di flusso vocale: cliccando su di essa, gli utenti potranno avviare una chat comunicando a voce nei gruppi. Ovviamente i partecipanti ne verranno informati. Questa novità permetterà dunque di interloquire in maniera molto più rapida, ascoltando la voce di partecipanti in maniera diretta.