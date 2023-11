Vodafone Silver con 100 e 150 GIGA, quanto costano ora

Secondo quanto riportato, le nuove offerte di Vodafone stanno arrivando a tutti i vecchi clienti. Più persone infatti hanno riferito di aver ricevuto un SMS che le invitava al rientro, proprio con una delle due offerte della nuova Silver.

Chi conosce Vodafone sa benissimo che proporre prezzi bassi non è mai stato il suo forte, ma negli ultimi anni la situazione è cambiata in maniera esponenziale. Stando a quanto riferito da più persone infatti il gestore anglosassone avrebbe scelto di proporre prezzi più bassi del solito, proprio per la gioia di chi vuole risparmiare.

Vodafone rende tutto più facile, potete rientrare con le Silver a partire da 7,99 €

Sono due le offerte che questa volta potranno comportare sia il risparmio che la grande abbondanza di contenuti. Il nome è lo stesso, ma quello che cambia è il quantitativo di giga insieme al prezzo finale.

Attualmente ci sono pochi gestori che possono competere con Vodafone per quanto riguarda la qualità di rete. Proprio per questo motivo l’azienda sta accelerando e con le sue offerte migliori intende portare via clienti agli altri operatori.

Le due silver partono da un prezzo bassissimo ed è per questo che la maggior parte delle proposte di rientro sta avendo seguito.

La prima delle due consente di avere ogni mese minuti senza limiti verso tutti, SMS senza limiti e 100 giga per la connessione Internet 4G. La seconda offerta è praticamente speculare, tranne per quanto riguarda la connessione che arriva a 150 giga in 4G. I prezzi sono rispettivamente di 7,99 € al mese e di 9,99 € al mese.