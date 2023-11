Nella frenesia del digitale e della pulizia tecnologica, l’azienda leader nella smart home, SwitchBot, ha annunciato con molto entusiasmo il lancio del suo ultimo prodotto rivoluzionario: lo SwitchBot Mini Robot Vacuum K10+. Dopo un iniziale debutto su Makuake, la piattaforma giapponese di crowdfunding, il K10+ ha rapidamente guadagnato popolarità, diventando il robot aspirapolvere più venduto nella regione grazie alle sue prestazioni superiori.

A settembre, il K10+ ha eseguito un’entrata trionfale all’IFA 2023 di Berlino, catturando l’attenzione generale come aspirapolvere automatica più piccola al mondo. Ora, per nostra grande fortuna, SwitchBot ha reso disponibile il robot a livello globale sul sito ufficiale e anche su Amazon. Per celebrare questo lancio epocale, e in occasione del Black Friday, può essere acquistato con uno sconto del 20%, con un risparmio di 100 euro, a 399,99 euro invece che a 499,99 euro. Una promozione pazzesca se si considera che si tratta di un prodotto rivoluzionario e recente.

Il robot aspirapolvere dalle minuscole dimensioni

Il suo design compatto lo rende il 50% più piccolo rispetto agli aspirapolvere tradizionali. Il K10+ si distingue per la sua straordinaria copertura di pulizia, offrendo una pulizia più profonda, fino a toccare il 90% delle superfici, comprese le più nascoste e difficili da raggiungere. Grazie alla sua compattezza e flessibilità, il K10+, infatti, può arrivare agilmente negli angoli, sotto i mobili e i letti, superando le limitazioni degli altri robot presenti sul mercato.

Inoltre, la tecnologia SilenTech, creata da SwitchBot, permette di ridurre il livello di rumore del robot aspirapolvere del 50%. Qualsiasi cosa si stia facendo o anche se il vostro bambino starà dormendo non recherà alcun disturbo. Il livello di rumore è inferiore a 50dB, molto al di sotto della media di questa tipologia di dispositivi. Il K10+ offre anche una soluzione intelligente alla gestione della polvere, con un grande sacchetto per la raccolta dei rifiuti da 4 litri, che richiede la sua sostituzione ben 70 giorni dopo l’istallazione.

La società continua a porsi come pioniera dell’innovazione per un’abitazione super smart. I suoi prodotti semplificano e migliorano enormemente la vita quotidiana di qualsiasi utente. Con questo robot aspirapolvere la pulizia non sarà più uno stress, ma diverrà semplice e assolutamente silenziosa. La mossa, poi, di diffonderlo al pubblico anche tramite Amazon e in offerta, dimostra una grande attenzione alla clientela e una scelta di vendita intelligente.