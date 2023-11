Netflix ha previsto tante novità commerciali in questo recente passato. Certamente la piattaforma streaming è stata costretta ad un cambio repentino delle sue strategie sotto il punto di vista economico in seguito a dati al ribasso relativi agli introiti ed agli utenti dai singoli abbonenti.

Netflix, stop agli account condivisi: ecco cosa cambia

Proprio per risollevare le sorti dell’azienda dopo anni di grande e continua crescita, il gruppo commerciale di Netflix è passato dalle parole ai fatti, eliminando la pratica degli account condivisi per gli utenti. Tutti coloro che desiderano accedere ai contenuti del servizio streaming ora dovranno necessariamente attivare un piano di visione singolo. In alternativa, sarà ancora possibile condividere il proprio account con amici e parenti ma, a differenza del passato, con un extra da pagare.

Gli utenti con un regolare account su Netflix per condividere il loro abbonamento con amici, parenti o anche sconosciuti dovranno quindi necessariamente pagare una quota aggiuntiva dal valore di 4,99 euro per ogni singolo utente attivo sul proprio profilo.

Nonostante queste novità relative agli account condivisi, però, per gli utenti di Netflix vi è una notizia relativamente positiva per i costi di listino. Il prezzo base della piattaforma streaming non è cambiato ed è sempre di 7,99 euro con la presenza di le pubblicità tra un contenuto e l’altro. Il costo della tv streaming sale invece a 12,99 euro per chi sceglie il piano Standard con la visione in Full HD per poi arrivare a 17,99 euro per il piano Premium con i contenuti in 4K UHD.