CoopVoce apre la sfida, con questa promo EVO batte Iliad

Gli utenti che hanno scelto di sottoscrivere un’offerta di un gestore virtuale, sanno di poterlo fare per risparmiare ed avere tutto. Sono queste le prerogative principali di cui gode un provider di questo genere, concedendole così ai suoi utenti. Tra i gestori appartenenti al mondo dei virtuali ce ne sono alcuni degni di nota che detengono la leadership, esattamente come CoopVoce.

L’azienda è cresciuta a dismisura negli ultimi tempi, totalizzando dei veri e propri record. Stando a quanto riportato, nel 2023 sono stati tantissimi gli utenti che hanno scelto di sottoscrivere una delle sue offerte. Queste, appartenenti alla gamma EVO, garantiscono minuti, messaggi e giga per navigare sul web con un costo minimo. L’obiettivo di quest’ultima parte del 2023 è quello di battere ogni altro provider, magari rubandogli qualche utente.

CoopVoce probabilmente ci riuscirà con la sua ultima promozione, quella EVO 100 con tutto incluso al suo interno per meno di 7 € al mese.

CoopVoce, la migliore offerta costa 6,90 €: si tratta della EVO 100

Dopo aver visto tantissimi utenti scappare via, i gestori hanno provato in ogni modo a recuperarli. Uno di questi che ha causato l’esodo è sicuramente il virtuale CoopVoce, che con le sue offerte ha dato grande prova di solidità.

Secondo quanto riportato, la promo disponibile attualmente è quella più amata, siccome costa poco e concede un mondo di contenuti. La EVO 100, che ogni mese costa 6,90 € per sempre, permette di avere tutto senza limiti in merito alle chiamate, con 1000 SMS verso tutti e con 100 giga per navigare in 4G. Il prezzo mensile resterà sempre lo stesso.