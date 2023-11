Amazfit GTS 2 Mini è uno smartwatch estremamente economico, o meglio è in grado di offrire al consumatore finale un rapporto qualità/prezzo assolutamente conveniente, pensato giustappunto per avvicinare il più possibile gli utenti al suo acquisto, mettendo sul piatto ottime prestazioni generali.

Il suo punto di forza è indubbiamente rappresentato dall’ampio display AMOLED da 1,55 pollici di diagonale, completamente touchscreen ea colori, con un singolo pulsante fisico sul lato destro, utilizzabile per spostarsi all’interno dei menù. La batteria permette di godere di una autonomia di 14 giorni consecutivi, con il supporto alla ricarica rapida, il tutto con l’impermeabilità fino a 5 ATM.

Amazfit GTS 2 Mini, il suo prezzo è ridicolo

Acquistare Amazfit GTS 2 Mini potrebbe essere la scelta perfetta per riuscire a mettere le mani su un prodotto dalle prestazioni eccellenti, che però non richieda un esborso particolarmente eccessivo. Al giorno d’oggi lo andrete difatti a pagare solamente 68 euro, rispetto a quello che potrebbe essere il listino del periodo, pari a 89 euro.

Nonostante il prezzo così ridotto, il monitoraggio offerto dal prodotto non potrebbe essere più completo, infatti si parla di chip GPS integrato, battito cardiaco, percentuale di ossigeno nel sangue, passi, distanza percorsa, ben 68 modalità sportive, calorie bruciate e altro ancora. Le notifiche vengono ricevute alla perfezione direttamente al polso, senza avere però la possibilità di interagirvi in alcun modo.

La colorazione è nera, con cinturino realizzato in silicone, ma facilmente intercambiabile per aggiungere un pizzico di colore o di stravaganza, in relazione alle proprie necessità. Il quadrante può essere altrettanto personalizzato, scegliendo tra le oltre 80 varianti disponibili per il pannello da 1,55 pollici, che comunque nel complesso ha un peso di soli 19,5 grammi.