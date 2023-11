Il mondo del gaming è stato letteralmente scosso dal lancio del Samsung Odyssey G9, un mastodontico monitor da gaming da 49 pollici, con una buona curvatura sui lati e sopratutto risoluzione 5120 x 1440 pixel (Dual QHD) con rapporto d’aspetto 32:9 e 240Hz di refresh rate.

Il prezzo di vendita, per un mostro del settore non poteva essere che elevato, ma prima di raccontarvelo, vi possiamo anche dire supportare HDR 100, Freesync Pro e G-Sync, che porta ad una latenza di circa 1 millisecondo, nonché presentare anche connettori di Display Port, HDMI di ultima generazione, USB 3.0 e ingresso audio per il collegamento di cuffie.

Samsung, il monitor da gaming curvo è impressionante

Il listino di un prodotto tanto interessante è di circa 1549 euro, lo sappiamo è un prezzo estremamente elevato in confronto a quelle che sono le possibilità della maggior parte di noi, ecco perché Amazon ha applicato una importante riduzione della spesa finale, portandolo a soli 949 euro.

Se interessati all’acquisto, vi possiamo dire che le dimensioni sono effettivamente abbastanza elevate, poiché raggiungono 41,6 x 53,7 x 114,8 centimetri, con la proporzione di 32:9 che indubbiamente andrà ad avvolgervi durante la visione di qualsivoglia contenuto possibile ed immaginabile.

La curvatura 1000R, tecnologia di ultima generazione per quanto riguarda i monitor di questo tipo, riesce a dare una sensazione di immersione profonda all’occhio umano, con un realismo mai visto prima. Tutto questo è possibile anche grazie alla tecnologia QLED dal dettaglio superiore, colori assolutamente precisi ed una maggiore profondità a disposizione dell’utente che comunque acquista il suddetto monitor per godere di un gaming di alto livello.