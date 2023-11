La Volkswagen Golf subirà un restyling piuttosto significativo nel 2024, nel quale troveremo un nuovo stile di design e interni del tutto rinnovati grazie ai quali l’azienda attirerà sicuramente l’attenzione dell’intero mercato. La gamma includerà anche la Golf R, considerata il punto di riferimento sportivo all’interno della famiglia Golf, con un motore tra i più potenti della scuderia tedesca.

Si sa che la variante R della nuova serie Golf, dotata di trazione integrale, offrirà 320 CV, con alcune versioni speciali (ancora da definire) che potrebbero raggiungere i 333 CV. Questa edizione innovativa si contraddistinguerà per il suo paraurti dinamico, quattro tubi di scarico posteriori e potenti freni con pinze blu.

Il frontale presenta gruppi ottici più piatti che si assottigliano verso il centro creando una netta differenza visiva rispetto la versione GTI della Golf 2024. All’interno, la Golf R aggiornata sarà dotata di un grande schermo di infotainment posizionato sopra il cruscotto. Inoltre, i pulsanti fisici faranno il loro ritorno al volante, offrendo un’alternativa ai controlli sensibili al tocco.

Serie Golf: cosa altro aspettarsi dalla scuderia d’oltralpe

Questi miglioramenti rappresentano un notevole passo avanti in termini di novità e design e lanciano la casa tedesca sempre più proiettata verso il futuro, mostrando alla concorrenza cosa si può ottenere se non si ha paura di osare con tecnologia e innovazione. Ulteriori dettagli sulla Golf R saranno svelati l’anno prossimo, in prossimità dell’uscita, e della presentazione ufficiale, dell’intera prossima gamma Golf, che segnerà la conclusione dell’ottava generazione. Va notato che la prossima generazione reale di Golf, la nona, sarà completamente elettrica e vedrà la luce nel 2028.