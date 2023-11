Le illusioni ottiche sono delle immagini che possono creare non poca confusione negli osservatori.

Si tratta di immagini che riescono in qualche modo a ingannare il nostro occhio e successivamente il nostro cervello grazie a giochi particolari di forme, dimensioni, prospettive e colori.

Queste illusioni sono state, e continuano a essere, studiate in diverse discipline come la medicina e la psicologia per tentare di carpire delle informazioni utili a comprende il corretto funzionamento dell’organo cerebrale.

Spesso sono utilizzate anche per studiare le emozioni e le inclinazioni comportamentali di chi osservandole riesce a vedere dei determinati elementi o delle determinate forme che altri non riescono a vedere.

Illusioni ottiche, in pochi riusciranno a vedere l’animale nascosto

L’articolo di oggi è incentrato proprio su un enigma visivo che tanto affascina gli osservatori di tutte le età.

Il livello è altissimo poiché solo una minima percentuale è riuscita a risolverlo in pochi minuti mentre altri non ci sono affatto riusciti.

L’immagine in questione potrebbe sembrare un semplice sfondo con delle righe bianche e nere a zig zag. Fin qui nulla di strano se non fosse che dietro a queste linee si cela un animale.

L’illusione è stata condivisa da un utente di Reddit e subito si è scatenato il panico sotto i commenti per cercare di individuare di quale animale si trattasse.

In pochi ci sono riusciti e hanno condiviso dei consigli preziosi come muovere velocemente gli occhi a destra e a sinistre oppure scorrere l’immagine più volte.

E tu? Sei riuscito a scorgere il gorilla nascosto?