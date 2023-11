Pochi istanti dopo la pubblicazione dei risultati finanziari di Iliad riguardanti i risultati del terzo trimestre, l’operatore virtuale ha ufficializzato l’ampliamento della copertura in fibra ottica FTTH. Adesso 3 milioni di case, presenti anche nelle aree bianche, avranno accesso a tale tecnologia di rete.

Quante abitazioni raggiunge ora in totale? Ben 13 milioni sul territorio italiano. Le aree bianche, cioè quelle in cui vi è una densità abitativa molto bassa, in cui Open Fiber solitamente si occupa della gestione della rete pubblica, Iliad sarà in grado di garantire una velocità di navigazione di 300 Mbps in upload e 1 Gbps in download. Per accedervi basterà sottoscrivere un’offerta contenente la Fibra presente nel portafoglio di promozioni del gestore.

Tariffa Iliad Fibra a prezzo fisso per sempre

Gli utenti aventi attivo l’operatore sulla rete mobile, con una promozione di dati e chiamate da 9,99 euro al mese, potranno accedere all’offerta pagando 19,99 euro in totale. Altro requisito è la scelta del pagamento in automatico. Se al momento dell’attivazione della promozione Iliad per la Fibra rispetteranno i canoni avranno dunque un costo scontato di 5 euro.

Tutti gli altri utenti, infatti, dovranno pagare 24,99 euro ogni mese, ma comunque si tratta di una promo molto economica considerando il settore. L’offerta comprende al suo interno il router IliadBox con tecnologia Wi-fi 6, oltre a chiamate senza limiti verso numeri mobili e fissi in Italia e solo fissi per 60 destinazioni europee. L’istallazione avrà un costo una tantum di 39,99 euro.

Nella nota ufficiale, Iliad ha specificato il suo costante lavoro per la diffusione nel Paese della banda ultra-larga. L’obiettivo è offrire servizi di qualità, trasparenti e soprattutto accessibili. L’impegno del team sta nel cercare di creare una società che sia digitalmente inclusiva, tentando di diminuire il divario digitale ancora presente dopo anni in Italia.