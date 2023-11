L’applicazione di messaggistica più utilizzata in tutto il pianeta è senza alcun dubbio WhatsApp, la nota applicazione infatti ha conquistato il mondo negli anni grazie ai propri servizi sempre perfettamente funzionanti e con aggiornamenti costanti che la rendono moderna e funzionale per le esigenze di tutti gli utenti.

Ovviamente la messaggistica istantanea di WhatsApp offre numerose funzionalità tra cui anche la possibilità di effettuare chiamate tramite internet con le nostre persone preferite oppure con anche i gruppi di persone per un massimo di 32 partecipanti, funzionalità presente in realtà da molto tempo ma che recentemente il team di sviluppo ha deciso di revisionare e migliorare con un aggiornamento che mira a rendere tale funzione meno invadente e intrusiva per gli utenti.

Cosa cambia

D’ora in avanti non avremo più a che fare con la classica schermata di chiamata che interrompe ogni attività sul display bensì una notifica e vedremo un messaggio nella chat di gruppo che potremo toccare per partecipare.

Una volta avviata la chiamata di gruppo potremo controllare il tutto da un menù in alto mentre in basso potremo continuare a mandare messaggi come ci pare e piace e controllare chi sono i partecipanti alla chat.

WhatsApp ha ovviamente garantito che anche le chiamate saranno dotate di crittografia end to end e che però la nuova funzionalità sarà presente solo sul dispositivo principale.

È abbastanza evidente che quando si parla di rendere le chiamate meno intrusive l’idea è più quella di una migliore integrazione con l’UI dell’applicazione senza l’apparizione di nuovi menù a occupare lo schermo.