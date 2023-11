Normalmente come possiamo vedere ogni giorno le vetture in dotazione alle Forze dell’ordine Italiane sono tutte di costruzione appunto nazionale, basti pensare alle tantissime Fiat Punto che vediamo nelle vesti dei Carabinieri, ultimamente però questa tendenza è meno confermata rispetto a prima, un ultimo esempio è quella della Polizia che sta utilizzando vetture straniere e ha appena deciso di fregiarsi di un nuovo modello elettrico, la Tesla.

La nuova arrivata nella casa della Polizia è la Tesla Model X, la quale accompagna un parco auto elettriche già delineato che ora si allarga ed è composto da due Bmw i3 da 170 CV e le quattro Volkswagen e-up! già in servizio.

Tesla Model X della Polizia

L’attuale auto appena entrata nel team della Polizia non sarà la prima elettrica, ma vanta comunque un record, è la più potente attualmente presente, con i suoi 1.020 Cv (è in allestimento Plaid).

Nel dettaglio la batteria in dotazione vanta la bellezza di 100 kWh è in grado di raggiungere velocità di 262 km/h, con autonomie fino a 576 km, a ciò bisogna aggiungere che è in grado di passare da 0 a 100 km/h in 3,9 secondi.

Insomma l’auto ha tutte le carte in regola per inseguire e raggiungere ogni criminale, anche il meglio fornito come mezzo di locomozione, ovviamente la Polizia dovrà fare attenzione alla fase di ricarica, un’auto come questa per il ruolo che ha necessita sicuramente di una colonnina di ricarica rapida per essere sempre pronta a intervenire.

La Model X entrerà in servizio nel 2024 e si occuperà della tratta autostradale tra Venezia e Padova.