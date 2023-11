Le truffe online sono un pericolo costante che ogni giorno aleggia intorno a tutti gli utenti connessi a internet, la connessione globale ha infatti portato ad una grande espansione di questa tipologia di attacco rendendo sostanzialmente tutti vulnerabili e potenzialmente delle vittime.

Generalmente le truffe online hanno lo scopo di estorcere alla vittima dati inerenti la propria persona per procedere a svariati tipi di reati, dal furto di identità, al furto dei conti correnti o addirittura al furto diretto di denaro tramite escamotage che portano all’invio di liquidità verso conti esterni.

Il metodo più sfruttato per ingannare le vittime e portarle a perdere i loro dati è il phishing, tale pratica infatti porta coloro che ci cascano a consegnare con le proprie mani i dati inerenti la loro persona che possono essere poi sfruttati in vari modi, conoscere come funziona e i dettagli è essenziale per proteggersi.

Come riconoscere il phishing

Il phishing ha delle caratteristiche altamente conservate che lo rendono facile da sgamare ad un occhio attento e scettico ma soprattutto calmo.

Si calmo perchè le comunicazioni di phishing esordiscono spesso avvisando il lettore di alcune situazioni da risolvere immediatamente e con urgenza, in modo da portarlo ad abbassare la guarda distratto dalla urgenza della questione.

Un altro segnale che si tratta di phishing è la presenza di errori ortografici nelle comunicazioni e soprattutto l’invito a effettuare accessi presso link esterni non ufficiali o download di allegati che poi si rivelano come dannosi.

Questi sono gli elementi maggiormente ricorrenti nel phishing, trovarne uno non da una certezza assoluta ma è già un segnale molto forte che c’è qualcosa che non quadra.