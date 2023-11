Tutti i possessori di un PC ovviamente nel tempo vedono l’arrivo costante e reiterato degli aggiornamenti del sistema operativo, questi updates sono necessari dal momento che consentono di installare oltre che numerose funzionalità aggiuntive anche delle patch di sicurezza aggiornate che ovviamente risolvono falle non ancora viste al rilascio dell’OS, mantenere l’OS aggiornato è dunque essenziale per proteggere la propria privacy e sicurezza.

Ovviamente aggiornare è sempre una cosa buona e giusta, ciò non toglie però che alle volte anche gli aggiornamenti sebbene portino con loro numerose novità essenziali, alle volte portano dei problemi, infatti quando si va a ritoccare qualcosa il rischio che si presenti qualche bug è sempre dietro l’angolo ed a quanto pare è proprio ciò che è successo recentemente con l’ultimo aggiornamento di Windows 10, scopriamo di cosa si tratta.

Windows 10 update e il pixel bloccato

Gli ultimi update di Windows 10 Versione 22H2 sono i seguenti e sono arrivati a metà Novembre, a seguito della loro installazione alcuni utenti hanno iniziato a notare la comparsa di un pixel bloccato nel quadrante in basso a destra del loro display.

Per chi non lo sapesse un pixel bloccato è un pixel che rimane fisso su un colore e non segue più i comandi software che gli arrivano, ciò può essere dovuto ad un problema software ma anche hardware ed essere avvisaglia che il monitor sta per abbandonarci, sebbene alle volta possa essere anche un evento isolato che si risolve da se.

Ecco il piccolo puntino incriminato, ebbene se anche voi avete avuto lo stesso problema non disperate, il vostro display non sta per abbandonarvi, infatti non è un pixel bloccato, si tratta con tutta probabilità di un bug legato agli aggiornamenti, dal momento che tutte le segnalazioni lo mostrano nello stesso identico punto e per di più se riuscite a rendere tangenti cursore e pixel vedrete che il cursore lo riconoscerà come testo, segno che dunque si tratta di un artifizio grafico e non hardware, non a caso viene immortalato dagli screenshot, cosa che con un pixel bruciato non accadrebbe.