Netflix, la CLASSIFICA mostra 5 serie TV da favola

Tra tutte le serie TV che avete visto nell’ultimo periodo, probabilmente ce n’è qualcuna che è ai primi posti nella classifica di Netflix. Il colosso dello streaming mette in mostra tutte le sue qualità con nuove produzioni, esattamente come potete vedere nella lista in basso.

Netflix, le migliori serie del momento in lista

Riesce a resistere stabilmente in prima posizione la serie basata su fatti accaduti durante l’epoca nazista che prende il nome di Tutta la luce che non vediamo. Gli utenti appassionati sono davvero tanti ed infatti si stanno ritrovando a restare attaccati allo schermo fino a terminarla.

Al secondo posto ecco una new entry in classifica, ovvero Odio il Natale. La serie italiana parla di un’infermiera single che mente alla propria figlia dicendogli di avere un fidanzato. Ora dovrà riuscire a trovarlo prima di Natale, quando mancano solo 24 giorni.

Al terzo posto, in risalita, ecco una docuserie: L’Affaire Bittencourt – Uno scandalo miliardario. Si analizzeranno gli eventi che hanno portato la donna più ricca del mondo ad entrare in conflitto con la figlia facendo diventare lo scandalo di portata nazionale ed internazionale.

Direttamente giù dal podio, dopo oltre una settimana di dominio tra le prime posizioni, ecco la terza stagione della famosa serie Il Sarto. Al quinto posto si conferma ancora una volta Lupin con i nuovi episodi.

Il sesto posto viene ora stabilmente occupato dalla serie su Robbie Williams, celebre star della musica mondiale. Al settimo posto, dopo aver calcato i primi posti per due settimane, ecco Bodies.