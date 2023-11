Euronics, le offerte Black Friday sono partite: prezzi al 70%

Come tanti utenti hanno avuto modo di vedere, sembrano essere i giorni delle offerte riguardanti gli smartphone. Sui vari siti e-commerce e all’interno di tanti volantini, sono spuntati prezzi molto più bassi del normale. Proprio per questo motivo Euronics ha deciso di lanciare prezzi stratosferici soprattutto su alcuni top di gamma ma anche su altri smartphone meno costosi.

Esattamente a questo link potete trovare il volantino per intero, con Euronics che ha abbracciato diverse categorie con sconti da favola.

Euronics: arrivano le migliori offerte anche oggi, ecco cosa c’è da prendere al volo

Tornando agli sconti più clamorosi, in cima ecco il Samsung Galaxy S23 Ultra, dispositivo che attualmente è in cima alle classifiche di gradimento. Il suo prezzo è di 1479 €, ma non finisce qui. Un altro prodotto di Samsung è disponibile a 1274 €: si tratta del Galaxy S23+. Ora non poteva che essere il turno del più piccolo della gamma, ovvero del Galaxy S23: il prezzo di vendita con cui Euronics lo rende disponibile è di 808 €.

A seguire ci sono tanti prezzi interessanti, come quello del Samsung Galaxy A54 5G, dispositivo super equilibrato che oggi arriva a 349 €. Anche altri smartphone riescono ad essere super convenienti, come il Redmi Note 12 Pro a 259 €, il Galaxy A14 con 189 € e il Redmi 12 con 169 €.

Questi sono tutti degli esempi, visto che il volantino di Euronics è davvero pieno. Ricordiamo che ogni prodotto può godere di due anni di garanzia. Inoltre gli utenti avranno 14 giorni di tempo per poter rendere l’articolo qualora qualcosa non dovesse funzionare.