Garmin Quantix 7 Pro è ufficiale: il giusto mix tra design e tecnologia

Garmin Quantix 7 Pro è il nuovo smartwatch che vuole essere il giusto mix tra tecnologia di ultima generazione, ed il design che caratterizza tutti i prodotti dell’azienda, con un focus specifico: gli utenti che amano andare in barca.

L’idea di Garmin è quella di produrre dispositivi che possano dare fiato e vita alle varie passioni degli utenti, da qui nasce la serie Quantix, da sempre punta di diamante del settore e forte segnale di qualità e prestazioni. Il prodotto di nuova generazione è dotato di cinturino QuickFit, con schermo AMOLED da 1,3 pollici e lente in zaffiro, completamente touchscreen. L’autonomia supera di gran lunga le aspettative, riuscendo a toccare i 16 giorni consecutivi di utilizzo, con il tratto distintivo della presenza della torcia LED.

Garmin Quantix 7 Pro – specifiche e prezzo

La cassa è da 47 millimetri con anse da 22 millimetri, sui bordi trovano posto i caratteristici pulsanti con i quali accedere alle funzioni, con il plus della modalità RedShift per spingere il colore del pannello verso il rosso, dandogli un look unico e senza arrecare fastidio durante il sonno. Il dispositivo è completamente impermeabile fino a 100 metri di profondità, con lente in zaffiro antigraffio (come anticipato).

Al netto delle app e delle attività precaricate, tutte interamente legate al mondo nautico, è presente anche Fish Forecast, che permette di tenere traccia di tutti i movimenti del sole e della luna nel corso del giorno, per capire quando sia il momento adatto per uscire a pesca. Non manca ovviamente il chip GPS integrato multibanda, oltre 30 attività differenti tra cui poter scegliere, le classiche misurazioni e monitoraggi, per Pulse OX, VO2 Max e altro ancora, per concludere con i pagamenti mobile tramite GarminPay ed il chip NFC integrato.

Il Garmin Quantix 7 Pro può essere acquistato da oggi al prezzo di 999,99 euro.