Garmin Descent MK3: la serie di smartwatch pensata per i sub

Garmin Descent MK3 è la nuova serie di smartwatch pensati per i sub, l’azienda ha lanciato modelli di dispositivi indossabili per rendere unica l’esperienza di immersione, accompagnandoli con funzioni ancora più ricche ed accessori che fungono da contorno per raggiungere risultati mai visti prima, come il trasmettitore Descent T2 (che integra protocollo di comunicazione SubWave).

La novità più grande non è tanto nel software, quanto nella presenza di un ampio e luminoso display AMOLED completamente touchscreen, che permette ugualmente di raggiungere fino a 200 metri di profondità, godendo di visibilità e nitidezza di tutte le informazioni mostrate. La cassa è disponibile in due varianti: da 43 e 51 millimetri, con sensore di integrazione aria (opzionale), offre comunque una buona vestibilità quotidiana, che può essere utilizzata per tutta la giornata senza problemi.

Il software non è comunque da meno, a breve verrà introdotta (via OTA) la funzione Diver Assistance, per richiedere assistenza ad altri diver con la stessa tecnologia che si trovano nelle vicinanze direttamente dall’orologio, grazie al protocollo di comunicazione SubWave. Il trasmettitore T2, oltre alla suddetta funzione, permetterà di inviare messaggi agli altri componenti del gruppo, raggiungendo distanze considerevoli, anche pari a 30 metri, oppure con Dive Group Tracking, di visualizzare la profondità e la pressione della bombola di altri 8 diver che si trovano nelle immediate vicinanze (fino a 10 metri).

Le funzioni software non terminano chiaramente qui, sono presenti mappe DiveView integrate, ben sei profili di immersione differenti e la dive readiness, che permette di capire quale sia il proprio stato di preparazione all’immersione, tutte comunque raggiungibili dall’applicazione mobile Garmin Dive.

Garmin, ecco la nuova serie Descent MK3 per i sub

Consapevole che a grandi profondità la luminosità sia terribilmente scarsa, Garmin ha giustamente pensato di integrare, però solo nella versione che ha la cassa da 51 millimetri, una torcia a LED flashlight. Sul mercato saranno disponibili sei varianti differenti, con una cassa minima di 43 millimetri di diagonale, e prezzo di partenza di 1249,99 euro per la versione con integrazione dell’aria, fino ad arrivare ai 1849 euro della variante da 51mm con bracciale in titanio. Il trasmettitore Descent T2 è invece acquistabile a partire a soli 499,99 euro.

Il dispositivo potrà comunque essere tranquillamente utilizzato anche in superficie (come il Garmin Vivoactive 5), grazie al sensore per il battito cardiaco posteriore, tantissime attività sportive avviabili direttamente dal polso, stima del VO2 Max, Pulse OX, mappe TopoActive WorldWide precaricate, chip GPS integrato multi-banda, creare percorsi da seguire dal polso tramite Garmin Connect, oppure ricevere tutte le notifiche dal proprio smartphone, ma anche ascoltare la musica scaricata dai servizi di streaming, collegando direttamente un auricolare bluetooth o pagare con il chip NFC e Garmin Pay.