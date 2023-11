Gli sticker, sono adesivi, nella maggior parte dei casi, divertenti e vivaci che hanno avuto nell’ultimo periodo un grande successo sulle principali piattaforme di messaggistica istantanea. Parliamo qui di di app quali WhatsApp, Messenger, Telegram e molti altri ancora. Gli adesivi vengono utilizzati per personalizzare le nostre conversazioni, esprimere emozioni in maniera più “reale” e coinvolgente. Insomma per personalizzare quanto più possibile le nostre conversazioni con gli altri, in modo da lasciare piena libertà di espressione alla nostra personalità.

Molti adesivi sono già presenti su queste piattaforme, sottoforma di pacchetti da scaricare, ma sono molti gli utenti che preferiscono invece creare sticker personalizzati raffiguranti il proprio viso o quello di amici e parenti. Spesso per creare dei propri sticker vengono utilizzati app terze, Ma sapete che è possibile realizzare sticker personalizzabili utilizzando semplicemente il vostro iPhone?

Come creare sticker personalizzati

Realizzare i tuoi sticker personali avvalendosi semplicemente del proprio iPhone è praticamente un gioco da ragazzi.

Innanzitutto bisogna aprire la propria galleria fotografica. Selezionare una foto o un video, dal quale intendete appunto estrarre l’ immagine che intendete utilizzare per creare lo sticker.

Da qui dovrete tenere premuto il dito sull’immagine scelta e, come per magia, la figura o il soggetto selezionato verranno scontornati in automatico e praticamente all’istante.

Dopodiché attraverso il meccanismo Drag & Drop, sempre tenendo premuto il dito, dovrete trascinare l’immagine sulla piattaforma di messaggistica scelta. Infatti la tecnica è valida per tutte le app, quali WhatsApp, Telegram, Messenger e altre.

Giunti sulla piattaforma basterà rilasciare l’adesivo ed inviarlo, ed ecco fatto !