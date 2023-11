In occasione del Black Friday e del famoso lunedì del Cyber Monday, Tiscali presenta l’offerta Smart 150 Black, un’opportunità imperdibile per chi cerca un piano mobile conveniente e ricco di vantaggi. Potrai chiama senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali. Invia 100 messaggi a tutti i tuoi contatti senza preoccuparti dei costi aggiuntivi. Naviga alla velocità del 4G con 150 Gb a tua disposizione. La promozione ti permette anche di guarda video con grande stabilità.

Il costo di attivazione sarà gratuito, mentre la SIM potrà essere acquistata in sconto a 10 euro. L’offerta è disponibile per nuove attivazioni sia in portabilità che con nuovo numero, e può essere attivata presso tutti i canali di vendita Tiscali. Ma qual è la spesa? Esclusivamente per pochi giorni sarà di 7,99 euro.

I vantaggi gratuiti compresi con Tiscali

Con le offerte mobile di Tiscali, la convenienza è accompagnata da servizi inclusi gratuitamente. I servizi di Trasferimento di Chiamata e Segreteria Telefonica saranno tuoi per una gestione completa delle tue chiamate. È anche compreso il Servizio di Hotspot che ti consente di condividere la connessione quando ne hai bisogno. Inoltre, la trasparenza dell’operatore ti garantisce l’assenza di vincoli o costi nascosti.

Per quanto riguarda il roaming, le offerte di Tiscali consentono di minuti e messaggi infiniti anche per i Paesi dell’Unione Europea. In caso di superamento dei Giga inclusi o delle condizioni della promozione, la navigazione può continuare al costo di 30 centesimi per Megabyte. Infine, grazie all’area My Tiscali presente sul sito puoi monitorare i consumi e persino bloccare la tariffa. L’operatore mette a tua disposizione diverse proposte, ma ti consigliamo davvero di approfittare di questa offerta. Hai mai visto tanti vantaggi gratuiti?