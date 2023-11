Spendere meno di 10 euro per l’acquisto di un paio di cuffiette bluetooth, o comunque di auricolari senza fili, è un qualcosa di inimmaginabile fino a poco tempo fa, divenuto fondamentalmente realtà grazie ad Amazon e le sue incredibili offerte del periodo.

Il modello che gli utenti potranno decidere di acquistare è decisamente economico, e di conseguenza le prestazioni non potranno essere al livello di terminali molto costosi, un fatto di cui bisogna necessariamente prendere coscienza, prima di avvicinarsi all’acquisto. Nello specifico parliamo di cuffie bluetooth compatibili con qualsiasi dispositivo in commercio, sia esso con sistema operativo Android, iOS, laptop con Windows o Mac OS, che presentano anche certificazione IPX5 per la protezione dagli schizzi d’acqua o dalla polvere.

Cuffie bluetooth in promozione: costano meno di 10 euro

Uno dei più grandi pregi del prodotto in offerta è chiaramente il prezzo di vendita, questo perché gli utenti possono spendere solamente 9,99 euro per il loro acquisto, godendo come al solito della garanzia di 24 mesi, che copre i difetti di fabbrica, ed anche una consegna rapidissima, proprio perché la spedizione è gestita direttamente da Amazon.

L’autonomia risulta essere allineata con le aspettative, infatti le cuffiette raggiungono fino a 7 ore di utilizzo continuativo senza affidarsi alla custodia, che diventano quindi nel complesso ben 35 ore, considerando appunto i cicli di ricarica (che richiedono 120 minuti per il passaggio dallo 0 al 100%).

L’accoppiamento, come anticipato, è possibile con qualsiasi device in commercio, è una procedura rapida ed indolore, che richiede davvero pochissimi secondi all’utilizzatore finale. Il sistema di controllo, infine, è completamente touch e viene utilizzato il sensore posto direttamente sulla sua superficie.