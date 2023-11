La borraccia sportiva è indubbiamente uno strumento che gli amanti dell’attività fisica conoscono molto bene, e dal quale è praticamente impossibile separarsi, anzi è sempre consigliato disporre a casa di un set fornito di borracce per ogni evenienza. Proprio per questo motivo vi raccontiamo dell’ottima promozione lanciata da Amazon, che prevede la possibilità di acquistarne un modello a soli 6 euro.

Si tratta di una borraccia sportiva prodotta da CodiCile, ha capacità di 1 litro, ed è prima di tutto caratterizzata da un design assolutamente divertente, infatti sono disponibili tantissime colorazioni differenti a gradiente, con tacche fisiche che permettono di comprendere il livello di riempimento della stessa. In confezione si trova anche un comodissimo scovolino, utile per la pulizia interna.

Borraccia sportiva economica: costa poco su Amazon

La borraccia in promozione è estremamente economica, non tanto perché di bassa qualità, ma proprio perché Amazon è stata nuovamente in grado di mettere l’utente finale nelle giuste condizioni di risparmio. Nello specifico si parte da una spesa di 11,99 euro, che già di base è ridotta del 17%, fino al raggiungimento di soli 9,99 euro, da scontare di un altro 30% con l’applicazione del coupon in pagina. Tutto ciò porta l’utente a spendere quasi 6€ per il suo acquisto definitivo.

Il prodotto è realizzato in PC eco-friendly completamente riutilizzabile, è 100% BPA con una resistenza ad una temperatura minima di -10°C. Il design è stato appositamente studiato per essere human-friendly, data la presenza di un anello in silicone che offre una tenuta del 100%, e due guarnizioni nel tappo che evitano le perdite d’acqua.