CoopVoce costa solo 6 EURO al mese con 100 GIGA

Non ci sono altre parole per descrivere la potenza di CoopVoce, gestore virtuale che è arrivato diversi anni fa e che consente a tutti di avere il meglio per pochi euro mensili. Le sue offerte hanno come peculiarità quella di avere tanti contenuti rapportati ad un prezzo talmente basso da sembrare incredibile.

L’obiettivo principale per CoopVoce adesso è quello di rubare clienti ai gestori concorrenti, soprattutto con una promo. Questa è stata ben organizzata sia per quanto riguarda il prezzo che per quanto concerne i contenuti interni.

Gli utenti attualmente guardano infatti questi aspetti e non più la qualità di rete. Nel caso di CoopVoce però c’è anche quella siccome si appoggia a TIM.

CoopVoce: torna la promo da 100 giga ma questa volta costa 6,90 € al mese

Dopo aver proposto tante offerte ultimamente, il celebre gestore virtuale CoopVoce ha scelto di dare il colpo di grazia alla concorrenza. Sul sito ufficiale a partire dallo scorso 9 novembre è comparsa la nuova EVO 100, promo straordinaria per prezzo e contenuti.

Al suo interno infatti chiunque dovesse sottoscriverla potrà trovare minuti senza limiti verso tutti, 1000 messaggi e ben 100 giga. Il prezzo mensile da corrispondere al gestore, che offrirà la rete 4G, sarà di soli 6,90 € per sempre. Il costo di attivazione da pagare sarà solo per la prima volta di 10 €.

Ricordiamo che questo provider non presenterà brutte sorprese ai suoi clienti, che infatti possono confermare in massa tale peculiarità. Passando ad altri dettagli, la rete 4G sarà disponibile senza limitazioni. Non mancherà la possibilità di navigare in hotspot e l’avviso di chiamata insieme al trasferimento di chiamata.