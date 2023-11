L’antifurto GPS può essere un utilissimo aiuto per gli utenti che vogliono proteggere la propria vettura, e perché no anche una motocicletta, senza spendere poi così tanto. Il dispositivo è infatti di piccole dimensioni, richiede un abbonamento annuo che permette il tracciamento, e può essere tranquillamente posizionato ovunque.

Il modello attualmente in promozione è caratterizzato da una batteria integrata di 6000mAH, che stando a quanto dichiarato dall’azienda, dovrebbe garantire mesi e mesi di utilizzo, dipendentemente da quante volte l’utente tenta di accedere alla sua posizione. Le dimensioni, come vi dicevamo, sono estremamente ridotte, raggiungendo nello specifico 8 x 5 x 3 centimetri, con monitoraggio comunque in tempo reale e accesso da mobile tramite l’applicazione dedicata.

Antifurto GPS per auto, costa davvero poco

Il 58% di sconto applicato sul localizzatore GPS per auto è davvero invitante, se pensate appunto che la spesa finale che gli utenti dovranno sostenere si aggira attorno a soli 6,99 euro, contro i 16,49 euro che l’azienda aveva effettivamente previsto in origine.

Come vi anticipavamo, per il corretto funzionamento è necessario un abbonamento, che permetta di utilizzare la SIM europea integrata al suo interno. Il consiglio è di attivare un piano a lungo termine con costo fisso di soli 4,99 euro al mese, in caso contrario la spesa lievita a circa 8,99 euro, con localizzazione rapidissima entro soli 10 secondi dall’apertura dell’app o dalla pressione del relativo pulsante.

Il peso di soli 0,25kg lo rende facilmente integrabile in qualsiasi superficie, con fissaggio magnetico e raggio d’azione illimitato, proprio per la connettività GPS (chiaramente funziona meno al chiuso o in un parcheggio sotterraneo). L’applicazione mobile da utilizza è TrackerOne, compatibile con Android e iOS.