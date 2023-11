CoopVoce, la nuova EVO 100 costa 6,90 EURO al mese

Andando a scoprire l’ultima soluzione di CoopVoce, si può notare quanto sia interessante sia per il prezzo mensile che per i contenuti che offre. La nuovissima EVO 100 è infatti quello che molti utenti vorrebbero avere per risparmiare senza dover rinunciare a nulla. Questo CoopVoce lo sa benissimo, ed è per questo che ha scelto di ripristinare una delle sue vecchie promo ma con un prezzo totalmente rinnovato.

Ovviamente c’è da ricordare che, come la maggior parte dei gestori virtuali, anche CoopVoce non prevede alcun tipo di rimodulazione futura.

CoopVoce: le nuove offerte hanno una regina, è la EVO 100 che costa 6,90 € al mese

Venendo ai contenuti dell’offerta, non manca nulla tra minuti, messaggi e giga per la connessione web. Si parte infatti da minuti senza limiti verso tutti con 1000 messaggi verso tutti fino ad arrivare a 100 giga disponibili per la navigazione sul web in 4G. Per quanto riguarda la connessione, si navigherà su rete TIM.

Quello che stupisce è sicuramente il prezzo mensile, che corrisponde a soli 6,90 € per sempre. C’è da valutare anche il costo di attivazione che una tantum costerà all’utente solo 10 €. La spedizione della scheda Sim è disposta gratuitamente verso il domicilio di riferimento. Il prezzo totale da pagare la prima volta sarà quindi di 16,90 € totali, dopodiché si proseguirà con il prezzo mensile citato poche righe più in alto.

Per snellire il tutto, compresa l’attivazione, si può scegliere la nuova modalità, ovvero ovvero la sottoscrizione di una eSim. In questo modo potrete installarla sullo smartphone in maniera virtuale, senza dover inserire una scheda fisica. Non ci sono posti supplementari per tale tipo di scelta.