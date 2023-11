L’ OPPO Find N3 Flip, dopo una serie di sperimentazioni di ogni tipo, è stato classificato come lo smartphone più resistente e duraturo del momento !

In precedenza, a contendersi l’ambito premio, sono stati il Samsung Galaxy Z Flip 5 e il Motorola Razr 40 Ultra. Vedendo il primo come vincitore assoluto.

Tuttavia, sembra che, con il nuovo modello OPPO, non ci sia sfida.

Il cellulare è riuscito ad ottenere la corona grazie all’ impressionante resistenza che ha dimostrato di avere dopo un milione di piegature effettuate prima di rompersi.

I test sull’ OPPO Find N3 Flip

Secondo quanto dichiarato da Billy Zhang, direttore marketing e vendite, L’OPPO Find N3 e N3 Flip è stato certificato da TÜV Rheinland, ovvero l’organismo internazionale di certificazione. La società si è infatti occupata di condurre test ed esperimenti. Volti a valutare la resistenza e la durata di vita delle cerniere di questi telefoni.

Infatti il direttore Billy Zhang ha affermato che la durabilità di uno smartphone rappresenta una problematica primaria. Un qualcosa da prendere seriamente in considerazione nel momento in cui si è alla ricerca di un nuovo telefono pieghevole da acquistare.

Come detto, il precedente detentore del titolo era stato il Samsung Galaxy Z Flip 5. Quest’ ultimo è stato in grado di resistere a circa 300.000 pieghe, prima di iniziare a manifestare delle problematiche.

Il Motorola Razr 40 Ultra, invece, ha resistito fino a 150.000 pieghe, ma ha presentato dei piccoli danni già a 40.000.

Di conseguenza, il milione di pieghe ottenuto dallo smartphone OPPO, è stato assolutamente impossibile da raggiungere !

Il debutto ufficiale del cellulare avverrà presumibilmente entro il 2024. Tuttavia, non sappiamo ancora nulla circa il suo lancio in Italia.