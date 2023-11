E’ dell’inizio di questa settimana la notizia, forse un po’ scoraggiante, che la Apple ha sospeso lo sviluppo di tutte le nuove funzionalità per iOS 18 per concentrarsi sulla correzione dei bug. Ma gli amanti della grande società tecnologica americana possono fare sonni tranquilli: l’azienda ha infatti annunciato di avere ancora grandi idee per l’aggiornamento software del prossimo anno.

Le parole “ambizioso e avvincente” sono proprio quelle con le quali la Apple definisce il progetto legato allo sviluppo di iOS 18, come riportato da Mark Gurman di Bloomberg nell’ ultima edizione della sua newsletter Power On. Oltre ai già citati significativi miglioramenti alle prestazioni e alla sicurezza, altre importanti novità si riscontreranno anche dal punto di vista di funzionalità e soprattutto di design, cercando così di far rimanere la Apple icona indiscussa di stile nel mondo informatico.

Un cambiamento da ricordare?

Nonostante la mancanza di informazioni circa i dettagli riguardanti le nuove funzionalità, Gurman ci anticipa che l’arrivo di iOS 18 sarà un vero e proprio cambiamento, e non l’ennesimo piccolo aggiornamento del software ai quali gli utenti di iPhone e iPad erano abituati negli ultimi anni. Va ricordato, infatti, che l’ultimo vero cambiamento in casa Apple si era verificato nel 2020 tramite iOS 14, che aveva aggiunto il supporto per i widget della schermata Home.

Come dice Gurman:

Anche Apple deve affrontare un compito più arduo con il suo software nel 2024. Dopo alcuni anni di aggiornamenti di dimensioni modeste per iOS, la prossima versione del software per iPhone e iPad potrebbe essere relativamente innovativa.

Internamente, il senior management di Apple ha descritto i prossimi sistemi operativi come “ambiziosi e avvincenti”, con importanti nuove funzionalità e design, oltre a miglioramenti in termini di sicurezza e prestazioni.

Novità verranno anche dall’utilizzo di nuove funzionalità legate all’intelligenza artificiale in sviluppo per iOS 18, come detto in precedenza da Bloomberg.

Gurman prosegue dicendo che la pausa di una settimana dovuta alla risoluzione dei bug, non influenzerà la data di rilascio del nuovi sistema operativo. Ribadisce, infatti, che la prima beta sarà disponibile già da Giugno, subito dopo la WWDC, mentre per la versione finale di iOS 18 verrà rilasciata a settembre.

Con quali meraviglie ci sorprenderà stavolta, la mela più famosa dell’informatica?