Le termocamere riescono a produrre mappature termiche e sono in grado di utilizzare i colori, la messa a fuoco e la risoluzione spaziale per generare un’immagine dettagliata. Questo è possibile perché qualunque oggetto emette un’energia tramite raggi infrarossi, definita appunto come mappatura termica.

Il dispositivo esamina i dati dei raggi e li traduce in un disegno digitale raffigurante la temperatura della superficie o degli oggetti che si stanno esaminando.

Come vengono realizzate le mappe dalle termocamere

Le termocamere posseggono un sistema ottico capace di concentrare l’energia proveniente dai raggi infrarossi all’interno di un CIP studiato appositamente per il rilevamento, noto anche con il nome di matrice del sensore. In esso sono inclusi centinaia di pixel posizionati a griglia. Ogni singolo pixel appartenente alla matrice reagisce all’energia degli infrarossi e va a produrre un segnale elettronico.

All’interno della mappa sono raffigurati, come accennato prima, diversi colori, ognuno rappresentante un determinato livello di temperatura. La matrice del colore che si ottiene alla fine del processo viene poi inviata contemporaneamente alla memoria e allo schermo della termocamera. L’osservatore guarderà un’immagine con la temperatura relativa dell’oggetto.

Alcune tecnologie adoperate in determinate termocamere presenti sul mercato vanno ad unire l’immagine termica con una a luce visibile, allineando i pixel rispettivi. L’intensità della “foto” a luce può essere intensificata, così come quella ad infrarossi, per rendere la visualizzazione più nitida. In questo modo si riescono ad individuare al meglio eventuali problemi nella stanza o nell’oggetto. Ci sono termocamere che offrono anche altre opzioni aggiuntive che vanno ad automatizzare le funzioni. Queste permettono di registrare annotazioni vocali ed offrono una risoluzione migliore. Inoltre, esse riescono a riprodurre e registrare le immagini in video in streaming, oltre a dare all’utente una reportistica dettagliata con le informazioni raccolte durante l’analisi.

Questi strumenti possono essere molto utili per chi lavora nel settore dell’edilizia per controllare attentamene l’operato. Consentono, infatti, di individuare i problemi alla radice, prima ancora che provochino delle conseguenze. Il loro uso è consigliabile anche per chi gestisce le abitazioni, in modo da verificare che tutto sia a norma in un attimo. La tecnologia delle termocamere è stata di recente implementata in alcuni smartphone, rendendo l’utilizzo ancora più semplice e veloce.