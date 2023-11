Nel corso di questo mese di novembre TIM vuole sorprendere sempre tutti i suoi abbonati. Gli utenti che optano per il gestore italiano potranno attivare una serie di ricaricabili low cost con soglie di consumo sempre molto ampie per chiamate, SMS e soglie di consumo.

TIM, le promozioni Wonder per convincere tutti i clienti

Durante questa stagione d’autunno tra le migliori tariffe del provider italiano spicca senza dubbio la TIM Wonder. Come in passato, anche a novembre la TIM Wonder garantisce a tutti gli utenti un duplice pacchetto ed una duplice scelta.

In primo luogo i clienti potranno attivare un ticket che prevede chiamate senza limiti verso tutti i fissi e mobili, SMS infiniti e ben 100 Giga per la connessione di rete, sempre attraverso la tecnologia 5G. Il prezzo è fissato in soli 9,99 euro ogni trenta giorni.

Con la garanzia della TIM Wonder gli utenti potranno altresì attivare un secondo pacchetto con un costo persino più basso, pari a soli 7,99 euro ogni mese. Questo ticket prevede consumi no limits per le telefonate, SMS da inviare a tutti i numeri della rubrica e ben 70 Giga per la connessione internet, sempre attraverso il 5G.

Gli abbonati che desiderano sottoscrivere una di queste due versioni di TIM Wonder dovranno aggiungere solo un costo una tantum dal valore di 10 euro per ricevere la SIM. Al tempo stesso, gli utenti dovranno effettuare necessariamente la portabilità della rete da Vodafone, Iliad e WindTre. L’attesa per l’avvenuta portabilità sarà sempre pari ad un massimo di 3 giorni lavorativi.