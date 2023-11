Prezzo più basso di sempre per il controller Sony DualSense PS5 con il Black Friday di Amazon, sebbene la promozione ufficiale inizierà il 17 novembre, l’azienda americana ha colto la palla al balzo, in seguito all’annuncio di Sony relativo alle sue offerte per il periodo, anticipando direttamente la concorrenza.

Proprio per questo motivo già oggi sono disponibili sconti pazzi sull’acquisto dei controller di casa Sony, in particolare parliamo del DualSense, il tratto distintivo della nuova console, proprio per la presenza di feedback aptico che permette di vivere un’esperienza inedita ed esclusiva, ma anche di grilletti adattivi, utili soprattutto per sentire il “peso” delle armi o la “tensione” ad esempio del tiro con l’arco.

Amazon: il DualSense di PS5 è in forte sconto

Il controller DualSense, nel nostro caso in colorazione Midnight Black, è da acquistare ad occhi chiusi nel momento in cui foste alla ricerca della soluzione perfetta per espandere la cerchia di amici con cui giocare con la console di Sony, oppure semplicemente siate alla ricerca di un controller aggiuntivo. Considerando infatti il listino di 69 euro, apprezziamo davvero moltissimo lo sforzo dell’azienda di portarlo a soli 49 euro, un prezzo davvero conveniente. Come nel caso della PS5 in offerta, anche qui è bene velocizzare l’operazione di acquisto, proprio perché le scorte potrebbero terminare prima del previsto, data la grandissima richiesta degli utenti.

Il dispositivo ha batteria integrata, quindi è da ricaricare tramite la porta USB-C presente nella parte superiore, ha il jack integrato per ascoltare l’audio tramite le cuffie, con microfono ed altoparlante integrato per la riproduzione di brevi spezzoni audio.