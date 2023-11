Sono passati circa tre anni dalla fine della serie Suburra. La serie è ispirata al romanzo di Giancarlo De Cataldo e Carlo Bonini ed edito da Giulio Einaudi Editore. La storia sembrava ormai chiusa, tutti i personaggi avevano seguito la loro evoluzioni e dopo anche una serie di morti sorprendenti (come quella di Aureliano) nessuno avrebbe mai immaginato un possibile continuo. Invece Netflix stupisce tutti con il lancio dello spinoff, che in realtà è una sorta di sequel della serie: Suburra Eterna.

Arriva lo spinoff Suburra Eterna

Si parla di un sequel perché la storia prende il via circa tre anni dopo gli eventi a cui avevamo assistito nella serie principale. Nella serie ritroviamo alcuni dei personaggi di Suburra che sono alle prese con le loro nuove vite fatte sempre di corruzione, sangue e dilemmi morali. Cosa succederà nella serie Suburra Eterna?

Spadino (interpretato da Giacomo Ferrara) vive a Berlino si fa chiamare Alberto Anacleti e ha aperto un locale di successo. Qui si dedica alla musica insieme alla persona che ama e sembra quindi essere andato avanti. Gli altri invece sono rimasti a Roma. Ora è la madre Adelaide ad aver preso il comando e a gestire i diversi rapporti con la famiglia mafiosa dei Badala. E anche Cinaglia che ormai è diventato tutto quello che in passato aveva sempre combattuto. C’è poi ci sono Angelica che è riuscita a farsi una vita e Nadia diventata la regina di Ostia e ancora incapace a superare la morte di Aureliano.

Ai vecchi amati personaggi si aggiungono una serie di nuovi personaggi che finiranno per cambiare le carte in tavola. Tra i nuovi personaggi troviamo Damiano, interpretato da Marlon Joubert, l’uomo che riesce a conquistare Angelica dopo che è stata abbandonata da Spadino. Damiano ha anche dei fratelli, Cesare e Giulia, interpretati da Morris Sarra e Yamina Brirmi, e sembra che saranno particolarmente centrali per lo sviluppo dell’intera trama.

Ancora una volta si parla di un contesto dove, indipendentemente dal motivo, tutti sono costretti a fare compromettersi. E proprio come Cinaglia si finisce per perdere la propria strada, seguendo un compromesso dopo l’altro. Sembra che a salvarsi alla fine sia solo chi fugge (come Spadino), ma nemmeno lui è del tutto salvo in realtà. Per scoprire cosa accadrà davvero non ci resta che andare su Netflix e gustarci Suburra Eterna.