Gli appassionati di tutto il mondo stanno aspettando con ansia l’arrivo del nuovo reality show taggato Netflix ed ispirato all’amatissima serie coreana Squid Game. La Sfida verrà rilasciata sulla piattaforma di streaming il prossimo 22 novembre e sembra proprio che sarà un vero e proprio evento televisivo.

Ormai manca sempre meno al rilascio di Squid Game – La Sfida; eppure, c’è sempre più voglia di sapere cosa ci aspetta. Il progetto nasce con lo scopo di trasformare la serie sudcoreana nella più grande competizione “reale” mai realizzata. Ovviamente, in questo caso, non si parlerà di sfide mortali (sempre meglio ribadirlo), ma di una serie di giochi che intendono ricreare le stesse emozioni e la stessa suspense che ci ha trasmesso la serie da cui prende ispirazione il reality show.

Squid Game – La Sfida: i dettagli dello show

Proprio come nella serie, anche qui sono previsti 456 giocatori che si sfideranno tra di loro per riuscire a vincere 4,56 milioni di dollari. Questo a tutti gli effetti è il più grande premio in denaro mai concesso nella storia dei reality Netflix. Squid Game – La Sfida avrà 10 episodi e sono stati tutti girati nel Regno Unito.

Anche qui, fulcro della “trama” saranno i giochi, le alleanze tra i giocatori e le strategie da mettere in atto per riuscire ad avere la meglio e poter portare a casa l’appetibile montepremi. Nel trailer rilasciato da Netflix, è possibile ascoltare l’iconica litania cantata dalla bambola animatronica Young-hee. Questo ha anticipato la presenza del noto gioco Red Light, Green Light. Inoltre, sempre nel trailer, vengono mostrati alcuni spezzoni dei familiari giochi presenti nella serie, ma sicuramente ce ne saranno anche di nuovi nel reality show.

Netflix, proprio in questi giorni ha annunciato i titoli dei dieci episodi che compongono il reality Squid Game – La Sfida. Il primo episodi si intitolerà “Luce rossa, luce verde” con un chiaro riferimento al gioco con cui avrà inizio la sfida. Il secondo “L’uomo con l’ombrello”, il terzo “Guerra”. Il quarto episodio invece si chiamerà “Nessun posto dove nascondersi” e sarà seguito dall’episodio 5 dal titolo “Dolcetto o scherzetto”. Il sesto episodio si chiamerà “Addio” mentre il 7 “Amico o nemico”. Gli ultimi tre episodi invece sono intitolati rispettivamente “Un passo avanti”, “Cerchio di fiducia” e infine “Un giorno fortunato”.