Squid Game ha mantenuto milioni di utenti incollati ai propri schermi con una trama avvincente e carica di suspence. Nel 2021, data in cui è stata trasmessa per la prima volta sulla piattaforma Netflix, la serie creata da Hwang Dong-hyuk ha registrato dati da record. Nessuna sorpresa, dunque, quando è stata annunciata una seconda stagione. Purtroppo, però ancora non ci sono informazioni certe riguardo il suo rilascio. Mentre attendiamo con ansia comunicazioni ufficiali da parte di Netflix cerchiamo di fare il punto della situazione su quelle che sono le informazioni fino ad ora rilasciate sull’attesissimo Squid Game 2.

Squid Game 2: tutto quello che sappiamo

Sappiamo bene che alla fine, il vero protagonista della storia è Seong Gi-hun, interpretato da Lee Jung-jae. Il concorrente numero 456 è sicuramente uno dei più apprezzati e ritornerò anche per la prossima stagione. Non sarà però l’unico a tornare. Nel video pubblicato da Netflix su You Tube, infatti, sono stati annunciati anche altri attori presenti nel cast della prima stagione. Tra questi troviamo Lee Byung-hun nuovamente in uno dei ruoli principali.

Anche il misterioso detective di polizia Hwang Jun-ho – interpretato da Wi Ha-joon- tornerà nel cast e sembra proprio che avrà un ruolo importante nella nuova stagione. Soprattutto quest’ultimo annuncio è stato particolarmente apprezzato dai fan che erano stati lasciati con il fiato sospeso. Con l’annuncio della sua presenta invece è stato rivelato che è sopravvissuto alla caduta che aveva rappresentato il grande colpo di scena del finale di stagione. Inoltre, a tornare sarà anche Gong Yoo nel ruolo del reclutatore dei concorrenti.

Come è facile immaginare, non possono mancare nuovi arrivi. Gli attori che andranno ad aggiungersi al cast principale saranno i concorrenti della nuova edizione dei giochi. Tra queste new entry possiamo citare il musicista Yim Si-wan, Park Gyu-young, Park Sung-hoon e il celebre Kang Ha-neul. Insieme a loro ci sarà anche Lee Jin-uk, noto per la sua partecipazione alla serie TV horror Sweet Home. E tanti altri ancora.

Quale sarà la trama della nuova stagione?

La trama di Squid Game 2 sarà sicuramente incentrata sul personaggio di Seong Gi-hun che rinuncia alla possibilità di riunirsi con sua figlia negli Stati Uniti per riuscire a distruggere l’organizzazione che si nasconde dietro i giochi mortali ai quali lui stesso è miracolosamente sopravvissuto. Quindi è molto probabile che la prossima fase della serie si incentrerà sulla vendetta. Ci sarà dunque uno scontro epico che vedrà Seong Gi-hun sfidare l’ideatore dei giochi e principale antagonista di tutta la storia. Questo è quello che è stato rivelato fino ad ora. Ed anche se non è molto è bastato a riaccendere l’entusiasmo di tutti i fan che aspettano con ansia la prossima stagione.

Come già anticipato per il momento non si sa ancora nulla su quando verrà rilasciato Squid Game 2. Per un po’ di tempo si è parlato di un suo rilascio entro la fine del 2023, ma è altamente improbabile che questo sia vero considerando che fino ad ora non ci sono stati annunci ufficiale sul rilascio.

Sappiamo però che le riprese sono iniziate quest’estate ed è molto probabile che potremmo finalmente vedere la nuova stagione di Squid Game nel 2024.