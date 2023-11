Nel corso di questo mese di novembre Iliad si presenta sempre come uno degli operatori più vantaggiosi sul fronte della telefonia mobile. Il provider francese ha messo a disposizione di tutti i suoi utenti la sua tariffa oramai classica, ossia la Giga 150.

Iliad, questi tre servizi ora sono garantiti a costo zero

I clienti che optano per la Giga 150 avranno accesso ad una promo il cui costo mensile è sempre confermato in 9,99 euro. Per quanto concerne i consumi, gli utenti riceveranno chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS da inviare a tutti i numeri della rubrica e ben 150 Giga per la connessione di rete.

Attivando la Giga 150 i clienti avranno però anche ulteriori vantaggi, con la garanzia di ben tre novità a costo zero.

Il gestore francese propone al suo pubblico una prima importante novità con la Giga 150 attraverso la garanzia di chiamate senza limiti verso l’estero. Gli abbonati potranno quindi comunicare con amici e parenti in giro per il mondo, senza spendere alcun genere di extra rispetto ai consueti costi della propria ricaricabile. Le chiamate saranno disponibili in ben sessanta Nazioni.

Attraverso la Giga 150 i clienti di Iliad avranno inoltre diritto alla tecnologia 5G inclusa nel prezzo. A differenza di TIM, Vodafone e WindTre, non sono quindi previsti extra da pagare per le reti di ultima generazione.

Ulteriore novità delle ultime settimane è infinte l’immediata disponibilità di un’app a costo zero con un programma nativo del provider francese in arrivo su smartphone Android e iPhone.