PlayStation DualSense è a tutti gli effetti il controller che ha permesso a PS5 di fare la differenza, introducendo per la prima volta i grilletti adattivi (sfruttati alla perfezione in alcuni titoli esclusivi, come ad esempio Horizon Forbidden West o Marvel’s Spider-Man 2) ed il feedback aptico, funzionaltià che rendono l’esperienza unica e diversa da quanto visto in passato, o oggi su Xbox Series X/S.

Sul mercato si possono trovare innumerevoli colorazioni dello stesso controller, ad esempio su Amazon ne sono disponibili quasi 20 differenti, tutte a partire da un prezzo comunque elevato, che raggiunge i 74,50 euro di listino, senza presentare differenze particolari in termini di funzionalità, solo nell’estetica e nella loro copertura appaiono differenti.

PlayStation DualSense, il controller wireless per PS5 è scontato

Sony PlayStation Dualsense può essere acquistato dal pubblico ad un prezzo assolutamente favorevole, anche se comunque non particolarmente scontato rispetto al listino originario, infatti gli utenti spenderanno alla fine 65,96 euro, risparmiando l’11% in confronto al prezzo di 74,50 euro previsto direttamente da Sony.

Un’occasione perfetta per riuscire ad acquistare il Gray Camouflage, una colorazione inedita ed esclusiva che offre un tocco in più e diverso ai classici colori in vendita sul mercato, tra cui ad esempio troviamo il bianco standardizzato in linea con il design della stessa console.

La spedizione viene effettuata da Amazon, gli utenti potranno approfittare della consegna gratuita a domicilio in tempi relativamente brevi, per lo stesso periodo natalizio è prevista anche la possibilità di sostituzione fino al 31 gennaio 2024, così da offrire al consumatore la possibilità di ripensarci anche nel caso in cui fosse un regalo natalizio.