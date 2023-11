Al tramonto del 2023, quasi tutti gli utenti in giro per il mondo hanno in casa una presa intelligente smart, si tratta di un prodotto da collegare direttamente alla presa di corrente, per controllare da remoto l’emissione della stessa ai dispositivi effettivamente collegati. Sul mercato si trovano i più svariati modelli, ma una delle realtà più conosciute resta ancora oggi TP-Link, che con la sua serie Tapo è stata in grado di garantire un rapporto qualità/prezzo assolutamente invidiabile.

Il modello attualmente in promozione è la TP-Link Tapo P100, una smart plug con potenza di 2300W e 10A, perfettamente compatibile con gli assistenti vocali più comuni, come Google Assistant e Amazon Alexa, e facilmente utilizzabile con qualsiasi dispositivo in commercio: sia esso Android o iOS, grazie alla presenza di una applicazione mobile facilmente utilizzabile da tutti.

Presa smart TP-Link Tapo: il prezzo è ridicolo

TP-Link Tapo P100 è la presa smart che tutti dovrebbero avere all’interno della propria abitazione, sopratutto per il prezzo estremamente economico, se pensate che al giorno d’oggi costa solamente 8,99 euro su Amazon, partendo da un listino di 12,99 euro e con la riduzione del 31% effettivamente applicata in automatico dalla stessa azienda.

Il prodotto, come anticipato del resto, permette l’accesso da remoto per il controllo dei dispositivi che vi sono collegati da una qualsiasi parte del mondo, a patto che si sia connessi alla rete internet. E’ possibile programmare la smart plug, attivandola a determinati orari, o nel momento in cui avvengono specifici eventi, mentre con la modalità assenza, è possibile farla attivare ad intermittenza, per simulare la presenza in casa.