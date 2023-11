Vodafone rappresenta uno dei migliori provider per la telefonia mobile anche in questo mese di novembre. Il gestore inglese non ha paura della concorrenza di Iliad e sfida proprio il suo rivale transalpino attraverso delle iniziative low cost, molto vantaggiose sia per il pubblico che per gli addetti ai lavori.

Vodafone, il ritorno della promozione con 70 Giga

La grande iniziativa di novembre per gli abbonati di Vodafone resta la Special 70 Giga. I clienti che sottoscrivono questa ricaricabile avranno accesso a chiamate no limits verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS da inviare a tutti i numeri della rubrica e ben 70 Giga per la navigazione di rete, anche attraverso il 5G.

La promozione Special 70 Giga è ancora più vantaggiosa per gli utenti, grazie ad un prezzo da vero ribasso pari a soli 7,99 euro ogni mese, con la sola aggiunta in modalità una tantum di una quota extra di 10 euro per la ricezione della SIM.

Per questa ricaricabile, come altre iniziative winback, Vodafone prevede delle precise condizioni di attivazione da parte del pubblico. Gli utenti in primo luogo dovranno recarsi negli store ufficiali del provider e poi dovranno necessariamente richiedere la portabilità del numero da altro operatore, in primis da Iliad o anche da altri gestori come TIM e WindTre.

Come vantaggio extra, infine, Vodafone offre a tutto il suo nuovo pubblico anche la garanzia di un costo bloccato della tariffa durante il primo semestre dall’attivazione della SIM. Nei primi sei mesi, il provider esclude in maniera categorica rimodulazioni su costi e soglie di consumo.