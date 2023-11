Tesla inaugura il Tesla Center di Verona, il più grande in Italia

Tesla è pronta a compiere un grande passo in Italia con l’ormai imminente apertura del Tesla Center di Verona, il più grande sul territorio italiano, con un evento specifico programmato Sabato 18 Novembre, e conseguente apertura diretta al pubblico.

La location, che conta una superficie di circa 20mila metri quadrati, oltre ad essere la più estesa della penisola, sarà l’hub centrale tramite il quale l’azienda potrà stoccare le vetture da consegnare ai clienti sul territorio italiano, riuscendo così a gestire una domanda sempre crescente da parte del pubblico stesso.

All’interno dello showroom sarà possibile vedere da vicino la Tesla Model Y, la più venduta in Europa, ma anche toccare con mano la Model 3 aggiornata, oppure le restanti vetture disponibili sul mercato come Model S e Model X. Per festeggiare un evento così importante, è stato programmato un party di inaugurazione, a cui potrà accedere chiunque lo desideri, con test drive, mostra delle vetture, attività per famiglie con giochi gonfiabili ed una piccola chicca: in anteprima si potrà vedere il Cyberquad per bambini. Evento fissato il 18 novembre alle 15:30.

Tesla apre il nuovo hub di Verona

Esattamente al fianco dello showroom verranno installati nuovi Supercharger che andranno ad incrementare in mood esponenziale il numero di stazioni disponibili in tutta Europa, dove già contano 1000 stazioni con 13000 supercharger, caratterizzate da prezzi competitivi ed una velocità di ricarica superiore al normale, poiché bastano soli 15 minuti di sosta, prendendo ad esempio una Model 3, per effettuare una ricarica tale da garantire una autonomia di 282 km.

Attualmente in Italia sono presenti 76 Supercharger con 760 stalli a disposizione, e 480 di questi sono a piena disposizione di tutti i veicoli elettrici, non solo Tesla.