Al momento dell’uscita era davvero introvabile da qualsiasi parte.. stiamo ovviamente parlando dell’ultima PlayStation che Sony ha lanciato sul mercato, la serie 5.

Attualmente però, la piattaforma Amazon la sta proponendo, con incluso l’ultimo capitolo di Call of Duty presentato, ad un prezzo scontato del 20%. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

PlayStation 5 con Call of Duty scontata del 20%

PlayStation 5 è la console di Sony destinata a dare il cambio all’attuale generazione composta da PlayStation 4 e PlayStation 4 Pro. A differenza di quanto accaduto in passato, la casa giapponese si presenta all’appuntamento di fine 2020 con due edizioni della sua console di punta: una classica, dotata di lettore ottico, e una Digital Edition sprovvista supporti fisici per la lettura dei Blu Ray.

Dispone di una CPU AMD Zen 2 a 7 nanometri, octa core con 16 thread, 8 core a 3.5 GHz e una GPU con chip custom basato su hardware RDNA2. Integra una memoria SSD da 825 GB ed è anche espandibile tramite porta dedicata. RAM da 16 GB e lettore ottico Blu-Ray Ultra HD.

Per chi se lo stesse chiedendo, la PlayStation 5 dispone della retrocompatibilità dei giochi acquistati per il modello precedente ed è anche compatibile con il visore PSVR. Seguendo questo link al prezzo di 495 euro potrete portarvi a casa la console con il gioco Call of Duty Modern Warfare.